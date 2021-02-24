«صحة دبي»: 10 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية للقاح أسترازينكا

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

أكدت هيئة الصحة بدبي أن المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازينكا المضاد بـ«كوفيد 19» هي 10 أسابيع أي 70 يوماً.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: إنه بناء على الدراسات الحديثة من جامعة أكسفورد للقاح أكسفورد استرازينكا، والتي بينت فعالية اللقاح والمناعة المكتسبة مع زيادة الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية للقاح. وتماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية فقد اعتمدت هيئة الصحة مدة 10 أسابيع للفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح اكسفورد استرازينكا. ونوهت الهيئة بأن جميع المستهدفين ستصلهم رسائل نصية بموعد ومكان تلقي لقاح الجرعة الثانية.

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