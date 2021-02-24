غرفة دبي تطلق حملة تطعيم لموظفيها وعائلاتهم

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها حملة تطعيم للقاح «كوفيد 19» لموظفيها وعائلاتهم، وذلك في إطار جهودها لتحصين المجتمع ودعم سلامة وصحة أفراده ومكوناته، وتعزيز مناعة الموظفين في وجه جائحة كورونا.

وجاءت الحملة التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لتعكس التزام غرفة دبي بالحفاظ على سلامة بيئة العمل، وتحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة بالوصول إلى مجتمع آمن من تأثيرات جائحة كورونا.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً على التطعيم، حيت تم تطعيم 200 موظف بلقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، وهو ما أظهر الوعي المتزايد للموظفين بأهمية التطعيم من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، ونشر الطمأنينة والأمان للسيطرة على فيروس «كوفيد 19» والجائحة.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن حملة التطعيم التي أطلقتها الغرفة تعزز الجهود المشتركة للوصول إلى المناعة المكتسبة، وتحقيق أهداف الدولة بالوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن إقبال الموظفين على الحصول على التطعيم يعكس وعيهم في الحفاظ على المجتمع. .

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