حسين الحمادي: «آيدكس ونافدكس» يعكسان كفاءة الدولة بالتعامل مع الجائحة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن تنظيم الدورة الجديدة من معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» يعكس كفاءة وفعالية جهود الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد 19» وثقة دول العالم وحرصها على المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وقال معاليه: بمناسبة انعقاد المعرضين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المعنية بالصناعات الدفاعية وتكنولوجياتها المبتكرة يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والدور الرائد الذي تقوم به كوجهة لسياحة الأعمال ومركز للإبداع والابتكار.

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