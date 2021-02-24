17.9 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 3 أيام

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 12 صفقة بقيمة 5.589 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان نحو 17.913 مليار درهم خلال 3 أيام.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.164 مليار درهم بنسبة 21 % من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت الصفقات المحلية 4.425 مليارات درهم بنسبة 79%، مشيراً إلى أن الصفقات توزعت على 6 شركات خارجية و6 شركات محلية.

جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا المزروعي المتحدثين الرسميين لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021.

الصفقات المحلية

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أهم الصفقات المحلية تم عقدها مع شركة «ياس القابضة» لشراء راجمات وصواريخ نوع CHUNMOO الكورية لصالح القوات البرية بقيمة 2.955 مليار درهم.

وأضاف أنه تم توقيع صفقة مع شركة أبوظبي لبناء السفن لخدمات الإدارة الشاملة الفنية لزوارق وسفن القوات البحرية بقيمة 650 مليون درهم، وصفقة مع شركة «Vallo Equipment» لتقديم الدعم والإسناد الفني لتوريد قطع غيار آليات «التاترا» وآليات القوات المسلحة لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمـة 60 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى عقد صفقة مع «Unilux Heavy Equipment» بقيمة 30 مليون درهم، لتقديم خدمات الإسناد الفني لمدرعة ظبيان والمدفع H45 والدبابة لوكليرك والناقلة BMP3 لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة.

كما شملت الصفقات المحلية عقداً مع شركة طيران أبوظبي لتشغيل وإدارة طائرات من طراز AW139 لأغراض البحث والإنقاذ لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 173.5 مليون درهم، بالإضافة إلى عقد مع شركة «اعتماد» لتوفير المساندة الفنية للأنظمة الأمنية للمحافظة على الجاهزية العملياتية لصالح جهاز حماية المنشآت بقيمـة 556.2 مليون درهم.

وقالت المقدم ركن مايا المزروعي، إن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة «HARRIS INTERNATIONAL» لتنفيذ مشروع القيادة والسيطرة الآلي للمستوى التعبوي لصالح مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 651.5 مليون درهم، واتفاقية مع «ELETTRONICA» لتجديد عقد تقديم الدعم الفني لأجهزة الحرب الإلكترونية IMEWS لطائرات ميراج 9-2000، وطائرات الاستطلاع MPA-8 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 289.394 مليون درهم، واتفاقية مع شركة «THE BOEING COMPANY» لتقديم خدمات صيانة مشبهات طائراتC-17 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 112.966 مليون درهم.

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