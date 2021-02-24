نائب رئيس وزراء صربيا: علاقاتنا مع الإمارات متميزة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكد نيبويشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا، أن العلاقات بين دولة الإمارات وصربيا متميزة وتشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين. وقال على هامش مشاركته في معرض «آيدكس 2021»: «نثمن تنظيم دولة الإمارات لأكبر تجمع للمتخصصين في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم». وأضاف أن انعقاد المعرض العالمي شكل تحدياً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» إلا أن دولة الإمارات نجحت في التغلب عليه وتمكنت من استضافة وفود مختلف دول العالم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم.

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