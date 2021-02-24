محمد البواردي يلتقي 3 وزراء دفاع

المصدر: (أبوظبي- وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، أمس، عدداً من ضيوف المعرض بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفود المرافقة للضيوف.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بكل من: نيبويشا ستيفانوفيتش وزير الدفاع الصربي، وشارلامبوسبيتريدس وزير الدفاع القبرصي، وألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني، وأشاد معاليه بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وبلدانهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز