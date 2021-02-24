وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع ضيوف «آيدكس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» صباح أمس، كلاً من، الفريق أول طيار إنزو فيتشاريللي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، واللواء روسلان شبيكبايف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، واللواء جوي مارتن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، واللواء لعرابة محمود قائد القوات الجوية الجزائرية، وديمنتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية في بيلاروسيا، والوفود المرافقة للضيوف. ورحب وكيل وزارة الدفاع بالضيوف وبحث معهم علاقات الصداقة ومجالات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم في كافة الجوانب، وخاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والسعي إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

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