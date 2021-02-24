خالد بن محمد بن زايد يدشن الزورق «شجاع» في «نافدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، زورق «شجاع» التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، في معرض الدفاع البحري (نافدكس)، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 21 فبراير وحتى 25 فبراير.

وحضر مراسم التدشين ممثلون عن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والقوات المسلحة والقوات البحرية الإماراتية.

وسينضم الزورق، الذي يعد مثالاً مميزاً على جودة الصناعات الحربية الوطنية، إلى الأسطول الوطني البحري معززاً قدرات القوات البحرية الإماراتية.

ويبلغ طول «شجاع» الذي صنعته الشركة الوطنية «البواردي دامن» 50 متراً، وتصل سرعته إلى 22 عقدة بحرية.

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