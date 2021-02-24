قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: (أبوظبي- وام)

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، أمس بمكتبه في «آيدكس 2021» - كلاً على حده - توماس كوبيتشنيه نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي لدى التشيك، وألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني، والفريق أول محمد شاهين إقبال قائد القوات البحرية في بنغلاديش، والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق دوميكريتوس زيرفاكس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي، واللواء طيار العابد العلوي قائد القوات الجوية المغربية، واللواء محجوب بشرى أحمد قائد القوات البحرية السودانية، والعميد مراد قربوع رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية، والعقيد هشام خليل الجراح قائد القوات البحرية الأردنية.

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