فريق الفرسان يقدم عروضاً جوية

المصدر: (أبوظبي- وام)

قدم فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة عروضاً وتشكيلات فريدة بمناسبة انطلاق معرضي آيدكس ونافدكس2021. ورسم الطيارون في سماء أبوظبي مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان. وأبهرت العروض الجوية للفريق زوار المعرض لما أظهره أعضاء الفريق من مهارات عالية في الحركة والمناورة والتي صاحبها أعمدة الدخان بألوان علم دولة الإمارات. ويشارك فريق «الفرسان» منذ تأسيسه عام 2008 في مختلف المناسبات الوطنية والمحافل الإقليمية والدولية بقيادة نخبة من طياري القوات الجوية والدفاع الجوي.

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