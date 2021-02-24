سيف بن زايد يطلع على التقنيات الحديثة في «نافدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» وقام سموه بجولة يرافقه اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة، وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.كما قام سموه بجولة على متن سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهام، التي انضمت للخدمة في أسطول القوات البحرية، حيث اطلع سموه على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات واستمع من ضباط القوات البحرية عن مهام السفينة من تأمين ونقل وإمداد وإخلاء طبي والتقنيات العالية والنظم الحديثة التي تستخدم فيها.

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