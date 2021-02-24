محمد بن زايد يطلع على أنظمة الدفاع في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي ـ وام

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس جولاته التفقدية وزياراته لعدد من الأجنحة المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي تواصلت فعالياته لليوم الثالث أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على مزيد من أنظمة الدفاع والآليات المتطورة وأبرز المنتجات التي تعرضها الشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية والأمنية.

جولة

شملت جولة سموه معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» ــ الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ـــ ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» وجناح «توازن» وجناح المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جناح جمهورية صربيا وجناح مركز أحمد المزروعي للابتكار وأجنحة عدد من الشركات المشاركة في المعرض.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية مشاركاتهم في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بصناعاتهم والترويج لها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث إنتاج شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية التي يقدمونها في المعرض.

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس ــ كلا على حدة ــ تيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية صربيا الصديقة وشارلامبوس بيتريدس وزير دفاع جمهورية قبرص الصديقة وذلك على هامش فعاليات المعرض.

ورحب سموه - خلال اللقاءين - بضيفي البلاد وبحث معهما علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكل من صربيا وقبرص خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

منصة عالمية

وتناول اللقاءان أهمية استضافة دولة الإمارات معرض «آيدكس 2021» أحد أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع والأمن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز التعاون وعقد شراكات إستراتيجية بين الدول تخدم الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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