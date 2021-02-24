«قضاء أبوظبي» تدعو للاستفادة من 230 خدمة على منصتها الرقمية

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

دعت دائرة القضاء أبوظبي، المتعاملين إلى استخدام منصة خدماتها الرقمية، للوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات تضم أكثر من 230 خدمة، تشمل طلب تغير موعد جلسة، وطلبات الحجز على أموال، والطلبات المتعلقة بتسديد المبالغ والغرامات أو المرتبطة بالدعوى أثناء تداول القضية. وأفاد عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، بأن جائحة كورونا تسببت في اتخاذ بعض دول العالم قرارات بغلق وإيقاف إجراءات التقاضي فيها، الأمر الذي أدى إلى حدوث آثار سلبية تمثلت في تأخير إجراءات التقاضي وحصول الأطراف على حقوقهم. وتابع في مداخلة إذاعية: نجحت الدائرة في ظل تلك الظروف في مواصلة تقديم خدماتها لكافة جمهور المتعاملين بنجاح، وذلك بفضل 3 ركائز تمثلت في الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم، وجاهزية البنية التقنية، ودور الفرق المعنية بوضع تقارير لرصد العمل.

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