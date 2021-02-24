خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون إمبراطور اليابان وسلطان بروناي ورئيس غويانا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الإمبراطور ناروهيتو.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان حسن البلقية معز الدين.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور محمد عرفان علي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز