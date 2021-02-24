«تنفيذي الشارقة» يناقش مستجدات العمل الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطط تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بتطوير منظومة العمل الإداري وتضمين كافة نقاط التطور والتقدم في آليات العمل ضمن تشريعات تواكب المستوى المتميز الذي وصل إليه القطاع الشرطي.

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول الموضوعات المقدمة بما يوفر أفضل بيئة محفزة للعاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة والاستمرار في تحقيق الإنجازات على مستوى كافة القطاعات محلياً وعالمياً.

كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة شؤون الضواحي والقرى والمتعلقة بتوفير الخدمات لأهالي الضواحي بما يلبي حاجة المناطق من بنى تحتية ومرافق اجتماعية واقتصادية وترفيهية ولتعزيز الاستقرار الأسري والتواصل الفعال للقاطنين في مناطق الإمارة.

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