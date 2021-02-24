110 ملايين درهم مشاريع رمضانية لـ«الأعمال الخيرية»

المصدر: (عجمان - البيان)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أمس حملتها الرمضانية السنوية تحت شعار «وافعلوا الخير» مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية بقيمة 110 ملايين درهم، وبنسبة نمو 12.50 % عن العام الماضي، موزعة على المشروعات الخيرية وفق البرامج الرئيسة الأربعة المتمثلة بالجانب الاجتماعي والإغاثي والصحي والتعليمي، بجانب المشروعات الجديدة والمبتكرة.

وأعلن الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء الهيئة عن مجموعة من المشاريع الجديدة غير المعتادة في هذه الحملة، وأبرزها بناء مدينة الإمارات الطبية في جمهورية السنغال، بتكلفة مليوني درهم والتي تتضمن عيادات في مختلف التخصصات إضافة إلى صيدلية ومختبرات حديثة، بجانب مشروع هدية بيوت الله وهي تُعنى بالإجراءات الاحترازية لمرتادي المساجد، ومشروع إفطار حي سكني، وباقة الخير الرمضانية، وفك كربة أم يتيم، ومشروع كسوة العيد لقرية مسلمة، وفسيلة صدقة، والمدينة الطبية، وإفطار أسرة لاجئة، وزكاة لأسرة لاجئة، فضلاً عن بقية المشاريع الرمضانية المعتادة.

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