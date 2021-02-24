«أراضي دبي» تطلق شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة بالتعاون مع معهد «ويل» الدولي للأبنية في نيويورك وشركات إدارة المرافق، وذلك خلال مشاركة الدائرة في أسبوع الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021» الأسبوع الجاري.

وتستهدف الشهادة مختلف مباني التملك الحر التي تديرها شركات إدارة مناطق مشتركة ويتم ترخيصها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وتعتمد في تقييم المباني المستهدفة على معايير صحية وآمنة عالمية المستوى تشمل السياسات والإجراءات التي تعزز من صحة وأمان مكان العيش والعمل ومدى تطبيق إجراءات الصيانة وإدارة المرافق بهدف الحد من الأمراض واعتماد خطط للاستعداد لحالات الطوارئ وتوعية صناع القرار وإشراكهم وإجراءات التنظيف وإدارة جودة الهواء والمياه.

بيئة جاذبة

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن مؤسسة التنظيم العقاري تسعى إلى خلق بيئة عقارية جاذبة تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة وانطلاقاً من هذا المبدأ جاءت شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة والتي من شأنها أن تعزز ثقة المستثمر بالبيئة التي يعيش فيها.

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