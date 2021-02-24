«إسعاف دبي» تطلق حزمة أنشطة معرفية افتراضية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حزمة متنوعة من الأنشطة الافتراضية المعرفية، ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر»، تحت شعار «الحلم، التضامن، الإلهام، الابتكار» تشتمل على جلسات حوارية لمبتكرين ورواد معرفة.

وأكد خليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حرص المؤسسة على المشاركة في هذا الحدث الوطني السنوي، للاحتفاء بالابتكار، والمبتكرين، لتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضحت المؤسسة أن قائمة المبتكرين ورواد المعرفة المشاركين في جلساتها تضم كلاً من:«الدكتور عيسى بستكي رئيس نادي دبي العلمي، والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس جمعية الإمارات للمخترعين، والمخترع الإماراتي الشاب المتخصص في مجال الروبوتيكس محمد مطر الشامسي».

ونظمت المؤسسة مختبر ماراثون الأفكار بهدف حصد الأفكار المبتكرة حول مستقبل خدمات الإسعاف 2071، وذلك بالتعاون مع جامعة دبي، ونادي دبي العلمي وجمعية الإمارات للمخترعين، والطلبة، وموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما ستستضيف المؤسسة مجموعة من المبتكرين الإماراتيين الشباب ليقدموا شرحاً حول تجاربهم عبر فيديو مصور سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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