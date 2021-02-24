دعوة الشباب الإماراتي إلى الابتكار في مجال الفضاء

المصدر: دبي - نورا الأمير

نظمت وزارة تنمية المجتمع ورشة عمل بعنوان «ومضات ابتكارية» قدمها عمران الشامسي ضمن فعاليات أسبوع الابتكار الذي يقام تحت شعار «الإمارات تبتكر» وتناول من خلالها الابتكار في مجال الفضاء وتأثير دخول الدولة عالم الفضاء على الشباب الإماراتي، وكيفية الاهتمام بتنمية الابتكارات لخدمة المجتمعات الإنسانية، ودعا الشامسي «الشباب» إلى تنمية قدراتهم الابتكارية في مجال علوم الفضاء الذي سبرت أغواره الإمارات من خلال مسبار الأمل.

كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة التفكير الإبداعي، والتفكير بشكل معمق للخروج بأفكار استثنائية دون تراخ أو تساهل والتسلح بالعلم، لاسيما وأن القيادة الرشيدة وفرت كافة الإمكانيات والفرص المناسبة للخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة، وذكر أن الابتكارات التي يقوم بها الإنسان هي التي تسهل الحياة من أجل صالح البشرية، وهي جزء لا يتجزأ من تطور الحياة.

إنجاز

وأفاد الشامسي بأن دولة الإمارات حققت إنجازاً هاماً للبشرية بوصولها إلى الكوكب الأحمر، ما فتح المجال إلى مزيد من الابتكارات النوعية الخاصة بالفضاء كتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد التي تم اكتشافها بالفضاء، وذكر أن الابتكارات تعد عاملاً مهماً لتطور البشرية واستدامتها، مدللاً على ذلك بقوله إن أول قمر اصطناعي كان من الاتحاد السوفيتي وهو ابتكار سهل التواصل بين البشر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز