«الطوارئ والأزمات»: بالابتكار نمضي بخطوات واثقة لاستشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإنابة أن إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار وبالتميز والريادة هو الذي جعلها تحقق الإنجازات المتلاحقة، منذ قيام مسيرتها الاتحادية، ووصولاً إلى استشراف المستقبل برؤى واعية وواثقة لصنع الإنجازات المتفردة المواكبة لتطور وتقدم المجتمعات العالمية، وبالابتكار نمضي بخطوات واثقة ونجاحات مستمرة نحو استشراف المستقبل.

وقال في كلمة بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر»: إننا نؤمن برؤية القيادة الرشيدة، التي اعتبرت الابتكار ثروة مستدامة وأساساً لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، فقد انتهجت دولة الإمارات الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي، يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة الدولة الحضارية، وترسيخ مكانتها العالمية.

ولفت إلى أنه وبالنظر لمسيرة الدولة الابتكارية يتضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت هدفاً رئيساً عملت على تحقيقه في عام 2021، وهو أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمية في مؤشر الابتكار العالمي، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تؤكد حرصها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم، وتوظيف أبرز الإمكانات وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع.

وأضاف: إننا نعتز بالنجاحات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة مع العمل الدؤوب، الذي قامت به الحكومة الإماراتية لتطوير الابتكار والريادة في الإمارات، وإنجازاتها المضيئة على مدار الأعوام واضحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز