محمد بن راشد ومحمد بن زايد: فريق مسبار الأمل أكبر فخر للإمارات والوطن العربي

المصدر: دبي - البيان

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهود أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذين يمثلون مجموعة من خيرة الكفاءات العلمية والهندسية والبحثية في دولة الإمارات.

والذين ينسب لهم الفضل في قيادة أهم مشروع وطني يمثل الإمارات والأمة العربية، مؤكدين سموهما أن شباب الإمارات، من مهندسين وعلماء وباحثين وتقنيين مختصين، يساهمون في إعادة الأمة العربية إلى طريق الإنتاج المعرفي، مستلهمين روح العصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية، التي أنارت بإنجازاتها وابتكاراتها العالم، وما قدموه اليوم هو أكبر فخر للإمارات وأكبر فخر للوطن العربي.

جاء ذلك خلال تكريم سموهما لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي يضم أكثر من مائتي مهندس ومهندسة، باستقبال خاص ضمن فعاليات خلوة الخمسين التي انطلقت أمس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في باب الشمس بدبي، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

حيث تهدف جلسات الخلوة الوزارية إلى تطوير استراتيجية متكاملة للخمسين عاماً المقبلة، بما يرسخ مكانة الإمارات الريادية في المنطقة ويعزز تنافسيتها ويؤسس لمرحلة جديدة عبر الاستعداد للمستقبل برؤية واضحة وبرامج عمل قادرة على تحقيق طموحات وتطلعات شعب الإمارات وقيادته الرشيدة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وجاء تكريم الفريق تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي بذلوها على مدى السنوات الست الماضية في تصميم وتنفيذ وبناء مسبار الأمل وإطلاقه بنجاح وتوجيهه طيلة مراحل رحلته إلى الكوكب الأحمر، قبل أن تُتوَّج الرحلة بوصول المسبار مدار المريخ، لتدخل دولة الإمارات رسمياً التاريخ كأول دولة عربية وإسلامية ترسل مهمة فضائية استكشافية إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز العلمي.

وصاحبة أول مهمة علمية من نوعها لرصد مناخ المريخ من خلال توفير ثروة من البيانات عن مناخ الكوكب الأحمر والظروف الجوية فيه، ضمن مقاربة علمية غير مسبوقة في تاريخ البعثات المريخية، وسط احتفاء الأوساط العملية في العالم بهذا المنجز الإماراتي، ومشاركة رسمية وشعبية في الإمارات في متابعة بعثة الإمارات للمريخ منذ الانطلاقة الناجحة في يوليو الماضي وحتى وصول المسبار إلى وجهته، واحتفاء الملايين في الوطن العربي بهذا الإنجاز العلمي الضخم.

أجمل إنجاز

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «تكريم فريق مسبار الأمل ضمن خلوة الخمسين لإرسال رسالة بأن مشاريع الخمسين القادمة لن تقل عن مستوى مشروع مسبار الأمل»، لافتاً سموه إلى أن «مسبار الأمل أجمل إنجاز نهديه لشعب الإمارات بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام اتحادنا الغالي».

وأضاف سموه: «الرحلة التي خاضها 200 مهندس ومهندسة من كفاءاتنا الوطنية في تصميم وبناء وإطلاق مسبار الإمارات للمريخ جزء من رحلة الإمارات نحو المستقبل»، متوجهاً سموه للفريق بالقول: «ملايين العرب الذين تابعوا معنا رحلة مسبار الأمل إلى المريخ عاشوا لحظة فخر وانتماء.. وهم يشاهدون أملاً عربياً يحمل اسما عربياً.. يصل إلى أبعد نقطة في الكون».

وذكر سموه: «اليوم لدينا أبطال حقيقيون من الكوادر العلمية الوطنية سيدفعون مسيرة الوطن نحو المزيد من التفوق والتميز والارتقاء».

كما قال سموه «شعب الإمارات متواضع ومثابر.. أرجله في الأرض ولكن طموحاته في السماء».

ودون سموه عبر «تويتر»: «كرمت اليوم (أمس) وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل.. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان.. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية.. لهم كل التقدير».

كما غرد سموه: «دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات.. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها.. هم سر تفوق دولتنا.. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة.. يعمل بروح واحدة.. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى».

غرس طيب

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «فريق «مسبار الأمل» هم غرس طيب في هذه الأرض المعطاء.. عملوا واجتهدوا.. واليوم الوطن يقطف ثمار هذا الغرس».

وأكد سموه أن: «أبناء زايد وبناته رفعوا رؤوسنا عالياً.. ورفعوا راية الإمارات إلى أعمق نقطة في الفضاء.. وكتبوا اسم الوطن الغالي في سجلات التاريخ بحروف من نور»، مشيراً سموه بالقول: «لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ وإنما أن نعدّ إنساناً متسلحاً بالعلم والمعرفة والإيمان.. وبناء ثروة بشرية قادرة على أن توصل الإمارات إلى القمة».

ولفت سموه إلى أن «نجاح فريق «مسبار الأمل» رفع سقف طموحات الأجيال المقبلة.. ودولة الإمارات بعزيمة أبنائها وهمتهم قادرة على مواصلة تحقيق إنجازات أكبر».

وذكر سموه: «نبدأ رحلة الخمسين عاماً المقبلة بانطلاقة قوية.. هناك مشاريع ضخمة مقبلة.. وأمامنا مهمة تأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية لقيادة المستقبل»، موضحاً سموه أن «إمارات المستقبل ستسهم بشكل أساسي في قيادة مسيرة النهضة العلمية والمعرفية عربياً.. ومؤسساتنا العلمية تفتح أبوابها للشباب العربي كي يكونوا جزءاً من المسيرة».

وقال سموه خلال اللقاء «فرحتنا كبيرة يا أبنائي.. ولقاؤنا اليوم يختلف فهو يأتي بعد أن حققتم الأمل الذي كان يتمناه الجميع.. نفتخر بكم لأنكم رفعتم اسم بلدكم وأهلكم ومنطقتكم والعرب جميعاً من خلال البشارة الجميلة التي بشرتم بها العالم».

وقال سموه «إن منهاج تعليم أبنائكم وأحفادكم اليوم في الإمارات سيختلف عن تعليمنا في السابق لأن المواضيع والقصص ستكون مختلفة.. فقد صنعتم تاريخاً جديداً لبلدكم وأبنائكم وأمتكم وقصصاً جميلة سنرويها لأبنائنا وأحفادنا وأهلنا.. من خلال تحقيق الأمل الذي كانت تحلم بالوصول إليه الكثير من الأمم والدول.. النجاح من المرة الأولى والتجربة الأولى وبسرعة وجهود جبارة فكانت النتيجة مشرفة».

ودون صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عبر «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم فريق «مسبار الأمل».. فريق حقق للإمارات والعرب أحد الإنجازات غير المسبوقة في علوم الفضاء.. تمنياتنا لهم التوفيق ومزيداً من النجاحات.. سيبقى إنجازهم علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ومصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل الأجيال».

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