«إقامة دبي» وهيئة تنمية المجتمع تتبادلان الخبرات

المصدر: دبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين ويخدم مصلحة أفراد المجتمع.

وقع الاتفاقية من طرف إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.

ونصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لما يخدم الصالح العام وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة وتبادل الخبرات والمنفعة، والتعاون في مجال تنفيذ المشاريع التقنية والربط الإلكتروني بهدف تطوير الأنظمة المستخدمة والخدمات المقدمة من الطرفين.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي: إن اتفاقية التعاون مع هيئة تنمية المجتمع تأتي في إطار ترسيخ علاقات الشراكة وتعد ترجمة لمبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات في الدولة.

ومن جانبه أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاتفاقية ستسهم في دعم وتسهيل الخدمات المقدمة لعدد من فئات المجتمع وعلى رأسها الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

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