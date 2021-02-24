بحث تعزيز التعاون الأمني المشترك بين شرطة دبي وأوزباكستان

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق بوبوجونوف بولات رازاكوفيتش وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أوزباكستان، بحضور باختيور إبراقيموف سفير أوزبكستان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وعدد من الضباط والوفد المرافق للوزير الأوزبكي. وتم خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وجمهورية أوزباكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي.

خدمات

واصطحب معالي الفريق المري الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة وقدم لهم شرحاً حول أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه كالخريطة ثلاثية الأبعاد، التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، مؤكداً حرص شرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

استشراف

واستمع الوفد إلى شرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن النظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة.

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