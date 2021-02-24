ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مؤتمر دولي لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدكتور حارب العميمي، الاجتماع الثالث للمؤتمر الخاص بمناقشة التحضيرات بشأن مشروع القرار السياسي المعني بمكافحة الفساد، والمزمع عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وينظر الاجتماع في عدد من القضايا المتصلة باستعراض ومناقشة وجهات نظر الدول الأطراف بمحتوى مشروع القرار السياسي ونتائج النقاشات ووجهات النظر التي أبدتها الدول الأطراف. كما استعرض الاجتماع حلقات نقاشية تتصل بقضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي وخارطة الطريق المتوقعة بعد مرور قرابة الـ 15 سنة من تطبيق الاتفاقية.

وشارك ديوان المحاسبة كمتحدث في جلسات الحوار التي نظمت خلال الاجتماع، وكرس ضرورة دعم الدور الأساسي الذي تؤديه الأجهزة الرقابية في الدول الأطراف بشأن مكافحة الفساد.

ويذكر أن ديوان المحاسبة يقود تجمعاً دولياً من الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تنظر في الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.

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