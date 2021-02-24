بلدية الفجيرة توقّع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وقعت بلدية الفجيرة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين والعمل على توفير إطار رسمي في المناطق التي يمتلك الأطراف مصالح مشتركة بها مثل ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية والتعاون المجتمعي، إلى جانب إيجاد تعاملات محتملة مثل تقديم البلدية لعملاء محتملين كشركات صغيرة ومتوسطة وتمويل صناعات لتقييم إمكانية تمويلهم من المصرف .

وكذلك تطوير برامج ريادة الأعمال المشتركة والكشف عن برامج توعية مشتركة، ومشاركة المعرفة الصناعية حيث سيقدم المصرف الدعم الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من بلدية الفجيرة في ضوء إرشادات وسياسات المصرف.

تطوير

وقع الاتفاقية كل من مدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد الأفخم وفيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدية والمصرف لتطوير الخدمات المقدمة والعمل على المشاريع المشتركة بين الطرفين، حيث يدعم المصرف التمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لأعمال التمويل السكني وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الصناعات.

وأوضح أن المصرف يعزز النمو المستدام للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل والخدمات المصرفية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والإسكان والبنية التحتية والصحة وكذلك دعم المشاريع الصغيرة، وتهدف البلدية إلى دعم مسيرة التطور الحضاري بالإمارة وتحقيق المزيد من التطور في كافة المجالات والخدمات بما يحقق الازدهار للإمارة.

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