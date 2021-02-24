3 مناقصات طرق ومبانٍ لـ «البنية التحتية» خلال مارس

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال شهر مارس المقبل 3 مناقصات، تتضمن إنشاء مبانٍ، وصيانة وتطوير طرق، وإنشاء وصيانة وتطوير ورفع كفاءة «جبل مبرح» في رأس الخيمة، حيث تم تحديد تاريخ 2 مارس المقبل لاستلام وفتح المظاريف.

بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني دبا الفجيرة، والذي يتكون من مبنى رئيسي يتكون من طابقين وخدمات، فيما سيكون تاريخ فتح المظاريف 17 مارس المقبل، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مشروع نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية، وسيكون تاريخ فتح المظاريف 23 مارس المقبل، ويشترط للاشتراك في هذه المناقصات أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن 5% من قيمة العطاء.

وتخدم المشروعات إماراتي رأس الخيمة والفجيرة، فيما تسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل مستمر إلى تطوير مشروعات المباني الخدمية، والتي تنفذها وفق أفضل المعايير العالمية وفي مقدمتها الاستدامة، وذلك حرصاً منها لتعزيز مسيرة التميز والريادة في تنفيذ مشاريعها وفق أفضل هذه الممارسات، فيما يأتي ذلك دعماً لتوجهات الدولة والمؤشرات الوطنية، خصوصاً أنها تسعى إلى تصدر المراكز الأولى عالمياً في قطاع تطوير البنية التحتية.

وفيما يخص مشروعات الطرق فإن الوزارة تسعى باستمرار لرفع كفاءة شبكة الطرق بالدولة، والتي تخدم العديد من الإمارات، خصوصاً أنها تمتلك أفضل شبكة طرق على مستوى العالم.

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