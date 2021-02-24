استبدال شبكات المياه في 4 مناطق بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروع لاستبدال شبكات المياه القديمة في 4 مناطق بالشارقة، بتكلفة تتجاوز 30149 مليون درهم، وتشمل مناطق: اليرموك والغافية والصبخة وسمنان، وذلك في إطار خطة الهيئة لاستبدال الشبكات القديمة المتهالكة في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة بأخرى جديدة تطابق أحدث المواصفات العالمية.

وأوضح سعيد السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن تعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تواكب التطور والتوسع العمراني في كافة المناطق، مشيراً إلى أنه تم التركيز على استبدال الشبكات القديمة في 4 مناطق على أن يتم تنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات القديمة على مراحل في مختلف المناطق ووفق دراسات متخصصة. وقال المهندس عصام الملا، مدير إدارة المياه، إن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكة المياه، حيث يتم استبدال الأنابيب المصنوعة من الأسبستوس بأخرى جديدة مصنوعة من مادة GRE، وهي مادة مقواة بألياف زجاجية.

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