«النعيمي الخيرية» توزع 10 مساكن في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 10 مساكن، بلغت تكلفتها 10 ملايين درهم، وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتوزيعها على 10 أسر من المستحقين من إمارة عجمان، فيما شملت توجيهات سموه توفير الأجهزة الكهربائية والأثاث بكل مسكن، إلى جانب المواد الغذائية لكل مستفيد من المساكن.

وسلمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية المساكن إلى الأسر في مقر المؤسسة، بحضور وفد من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والتي تقع في منطقة القطاع الشرقي بمنطقة «الحليو 1» في إمارة عجمان، حيث يتكون المسكن من طابقين «أرضي وأول» وسور، بالإضافة إلى موقف للسيارات.

ويأتي التوزيع في إطار دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامهما الكبير بتحقيق سعادة المواطن ورفاهيته.

وأعربت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة عن الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، لدعم سموه المتواصل والكبير ومكرماته الكثيرة واهتمامه وتشجيعه لأبنائه المواطنين وتوفير احتياجاتهم كافة، مؤكدة أن المكرمة تؤكد اهتمام سموه العميق بأبناء شعبه وسعيه الدائم للارتقاء بمستواهم المعيشي، وللتمتع بحياة مستقرة وآمنة مهما كانت الظروف.

وأكدت أن توفير المسكن الملائم للمواطن سيدعم الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وهو ما سينعكس إيجاباً على المناخ العام، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المشروعات الأخرى، التي وضعتها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن خطتها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتواصل مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان كونها شريكاً استراتيجياً، وكذلك التعاون مع برنامج زايد للإسكان وربطه مع دائرة البلدية والتخطيط.

من جانبهم، أعرب أصحاب المساكن الجديدة عن عميق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان، وقالوا عقب استلامهم المساكن: إن مكارم سموه تأتي امتداداً للمبادرات المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية بشكل عام، مؤكدين أن هذه المكرمة تجسد معاني تضامن وتلاحم قيادتنا الرشيدة مع المجتمع، وتلمسهم احتياجاته الضرورية بشكل دائم ومستمر، حيث تولي قيادة الدولة اهتماماً كبيراً بالمواطنين والمقيمين، وتوفر لهم كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم.

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