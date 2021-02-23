ملتقى «ما بعد الخمسين» لشرطة دبي يناقش الابتكار في العمل الحكومي

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مجلس الابتكار في شرطة دبي، ملتقى «ما بعد الخمسين» الذي ناقش أهمية الابتكار في الجهات الحكومية والاستثمار الأمثل في التطورات التكنولوجيا الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في سبيل تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع بسهولة ويسر بما ينعكس على تحقيق السعادة لهم وتحقيق توجيهات الحكومة في هذا الشأن، وذلك ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

وناقش المشاركون في المُلتقى الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، أثر التحولات السريعة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على سرعة تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور مستقبلاً وخصوصاً مع اقتراب تطبيق منظومة الجيل الخامس من الإنترنت السريع، وأنظمة بلوك تشين، وغيرها من الابتكارات.

واستضاف المُلتقى العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بحضور الرائد خالد المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار، المُنسق العام لفعاليات مشاركة شرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، والمتحدثين الرئيسيين سعيد حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة بلوك تشين الإلكترونية، وجورج سيباسيانو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بلوك تشين، وأمين التاجر المدير التنفيذي لشركة «إنفينت وير»، والدكتور سيد أحمد بن روان المستشار في شرطة دبي.

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