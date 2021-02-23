مؤتمر «صحة» لطب الأشعة يستكشف أحدث الابتكارات والتطورات التكنولوجية

المصدر: أبوظبي - وام

نظّمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الدورة الـ 10 من مؤتمر «صحة» العالمي لطبّ الأشعة مؤخراً والذي يأتي انسجاماً مع رسالة «صحة» الهادفة إلى تحويل نظام الرعاية الصحية في أبوظبي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضاهيها من خلال تشجيع التعليم الطبي المتواصل وتطوير المعرفة.

واستضافت الدورة الـ 10 من المؤتمر نخبة ضمّت أكثر من 75 خبيراً رائداً على مستوى العالم من أخصائيي طبّ الأشعة والجراحين والاستشاريين الطبيين من مختلف أنحاء الدولة والمملكة العربية السعودية ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأيرلندا.

وركّز المؤتمر على التطورات التقنية في مجال التصوير والتشخيص الطبي والتي أسهمت بتسريع التحول في مجال الأشعة التشخيصية.

وانسجاماً مع التطور السريع الذي يشهده قطاع التصوير وزيادة المتطلبات المرافقة لذلك على صعيد الممارسات السريرية وجّه المؤتمر اهتمامه نحو الدراسة المعمقة لأحدث التطورات الجارية وعرض المستجدات المتعلقة بالجوانب التطبيقية للأشعة التشخيصية ضمن جميع التخصصات الفرعية الأساسية للرعاية الصحية.

وتناولت نخبة من المتحدثين المحليين البارزين مجموعة واسعة من الموضوعات والمحاضرات والجلسات التفاعلية ودراسات الحالة والعروض التوضيحية وورش العمل التطبيقية بهدف التشجيع على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال التصوير الشعاعي. كما شمل المؤتمر تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة الأزمة لتعزيز مهاراتهم التحليلية عند استخدام أحدث تقنيات التصوير واستكشاف تقنيات الممارسة المُثبتة وإجراءات التشخيص المحسّن وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الأشعة التداخلية.

كما استضاف المؤتمر معرضاً رقمياً ضمّ أبرز الشركات المُصنّعة لمعدات الأشعة وعرض أحدث الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وقال الدكتور جمال القطيش رئيس المؤتمر ورئيس معهد الأشعة واستشاري الأشعة التداخلية في مستشفى توام إن المؤتمر تناول جميع هذه التحديثات والتطورات وركّز اهتمامه على الأخصائيين والتقنيين والممرضين في قطاع الأشعة وعلى طلبة الأشعة وغيرهم من المهنيين المساندين العاملين في المجال الصحي.

ومن جانبه قال الدكتور غانم الحسني مدير الشؤون الأكاديمية في شركة صحة: يؤكد نجاح مؤتمر (صحة) العالمي لطبّ الأشعة على أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي منحت الأولوية دائماً للتطوير والابتكار في القطاع الصحي والسعي لتحقيق التميز العالمي على صعيد التكنولوجيا التي أصبحت عنصراً حاسماً في توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويُواصل مؤتمر «صحة» العالمي لطبّ الأشعة مساهمته كمنصّة دولية تتبع نهجاً متعدد التخصصات وتقدم محاضرات خاصة وحوارات وتقنيات تفاعلية تسعى لاستكشاف التطورات المبتكرة في مجال التصوير الطبي.

وشارك في المؤتمر مئات المتحدثين المرموقين على المستوى العالمي، والذين تفاعلوا عبر حوارات هامة حول تشخيصات التصوير والطبّ التحوّلي والتقنيات العلاجية للأشعة التشخيصية لتشجيع التعاون الأكاديمي بين الخبراء في هذا المجال ولتحسين عافية المرضى.

كما شهد المؤتمر اقبالاً كبيراً يؤكد على الأهمية العالمية لقطاع التصوير الطبي والعلاج الموجّه بالصور حيث سجّل في المؤتمر 3500 مندوب يمثلون 32 دولة إلى جانب 10 جمعيات ومؤسسات عالمية رائدة في مجال الأشعة أسهمت في دعم المؤتمر.

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