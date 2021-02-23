شرطة رأس الخيمة تفتتح معرض الابتكار

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة معرض الابتكار، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار، الذي تشارك به شرطة رأس الخيمة، بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن تنظيم فعاليات أسبوع الابتكار يندرج ضمن حرص القيادة على نشر ثقافة الابتكار بين منتسبيها، وحثهم على الخروج بأفكار تخدم العمل الشرطي، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي، وتعزيز الأمن والأمان.

وأضاف أن معرض الابتكار يتضمن باقة منوعة من الابتكارات الشرطية، التي تسهم في الارتقاء بالعمل، وتدفع باتجاه تقديم خدمات شرطية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، داعياً جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى تعزيز مشاركتهم المجتمعية، من خلال تقديم أفكارهم الابتكارية الخلاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في العمل الشرطي والأمني، وتعزيز قدرة الدولة في مجال التنافسية العالمية عبر تحويل مفهوم الابتكار إلى أسلوب حياة.

من جانبه أوضح المقدم يوسف الفاروق الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي رئيس وحدة الابتكار أن شرطة رأس الخيمة دشنت مشاركتها في أسبوع الابتكار المقام على كورنيش القواسم مطلع الأسبوع الجاري بعقد ورشة بعنوان «الابتكار ومواجهة التحديات استعدادا للخمسين» عن بعد، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي تقام حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ولفت إلى أن فعاليات أسبوع الابتكار في شرطة رأس الخيمة تشمل عقد ملتقى خبراء الابتكار على مدار عدة أيام عن طريق برنامج «زووم»، وعرض ابتكارات القيادة ضمن المعرض في الفترة المسائية من أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الابتكار في شرطة رأس الخيمة في غرس مفهوم الابتكار والإبداع بين منتسبيها، وتشجيعهم على تحقيق هذا المفهوم واقعاً عملياً، يدفع عجلة العمل الشرطي للأمام.

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