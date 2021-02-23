«دفاع مدني أبوظبي» تطلق جائزة أفضل مقطع توعوي في الوقاية من الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جائزة هيئة أبوظبي للدفاع المدني لأفضل مقطع توعوي في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وهي مبادرة ابتكارية تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات في إمارة أبوظبي على إنتاج محتوى إبداعي يساهم في إثراء الثقافة التوعوية في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع أخطار الحريق ونشر ثقافة الوعي الوقائي ومعالجة الآثار السلبية التي قد تؤثر في سلامة أفراد المجتمع، وتأتي المبادرة تأكيداً على الدور الفعال للمجتمع في الحفاظ على أمن وسلامة إمارة أبوظبي.

وأوضح المقدم الدكتور إبراهيم محمد المرزوقي نائب مدير إدارة الاستراتيجية بهيئة أبوظبي للدفاع المدني أنه تم إطلاق الجائزة بتاريخ 23 فبراير 2021 وآخر موعد لتسلّم المشاركات سيكون بتاريخ 10 مايو 2021.

وذكر أن الهيئة ستقدم جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى التي ستعلن عن نتائجها بتاريخ 6 يونيو المقبل ولمعرفة الشروط والأحكام العامة وتفاصيل الجائزة يرجى زيارة الرابط الإلكتروني.

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