الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والمد الثاني عند 01:16 .. والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:44 .

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 21:00 والمد الثاني عند الساعة 07:53 ..والجزر الاول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:46 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 90 35

دبي 28 19 90 25

الشارقة 28 17 90 30

عجمان 29 20 90 35

أم القيوين 28 16 90 30

رأس الخيمة 27 17 85 25

الفجيرة 31 22 65 25

العين 30 18 75 25

ليوا 29 17 95 30

الرويس 26 18 85 35

السلع 25 18 85 35

دلما 25 20 80 55

طنب الكبرى 25 22 80 55

طنب الصغرى 25 22 80 55

أبو موسى 25 22 80 55 .

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