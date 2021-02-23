"طرق دبي" تطلق مشروع اللوحات الإعلانية الذكية على مركبات الأجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق مبادرة مشروع لوحات الإعلانات الذكية لمركبات الأجرة، وذلك في إطار سعيها إلى استثمار الأصول لتنمية الإيرادات وتنويعها بما يخدم أهداف الهيئة في تطوير خدماتها.

وتفصيلاً، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: نعمل في هيئة الطرق والمواصلات على خلق فرص استثمارية جديدة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ونواصل العمل على دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تنويع مصادر الإيرادات. حيث يهدف مشروع اللوحات الإعلانية الذكية على مركبات الأجرة إلى استثمار أصولنا عبر تركيب لوحات إعلانية ذكية على أسقف مركبات الأجرة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 11 ألف مركبة، والتي ستعمل على الترويج لمنتجات وخدمات الشركات المُعلَنة المُتعَاقد معها، بالإضافة إلى توفير معلومات توعوية وإرشادية بالمناسبات والفعاليات.

وأضاف بأن هذه اللوحات تتميز بتقنية مؤتمتة حديثة تعمل على تغيير المحتوى بحسب الجمهور المستهدف في أماكن تواجد المركبات بشكل آلي بناءً على الخطة التسويقية من قِبل الجهة المعلنة. كما ستعمل على عرض حالة المركبة (شاغر/ مشغول) بشكل أوضح للجمهور، بالإضافة إلى قدرة اللوحات الإعلانية على التكيف مع الظروف الخارجية لعرض المحتوى بشكل واضح دون تشتيت سائقي المركبات الأخرى.

وأوضح أنه تم البدء بـ 100 مركبة أجرة تابعة لشركة "تاكسي الوطنية" كمرحلة أولى للمشروع. وأن المشروع يتماشى مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في التحول الرقمي ومشاريع المدينة الذكية من خلال استخدام أحدث التقنيات في تلبية احتياجات الجمهور على المستويات الخدمية كافة، واستثمار الأفكار المبتكرة في التسويق والترويج الرقمي لكل ما يهم شرائح الجمهور المختلفة، وذلك سعياً لتحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى "دبي الذكية"، والثالثة "إسعاد الناس"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات".

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