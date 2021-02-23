تنويه مهم من شرطة أم القيوين بخصوص طواف الإمارات والطرق التي سيسلكها

المصدر: البيان الإلكتروني

تنوه إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين كافة مستخدمي بالنسبة لخط السير واستخدام الطرق البديلة، في بعض الطرق في الإمارة، وذلك يوم غد الأربعاء الموافق 2021/02/24 من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً وذلك لمرور طواف دبي 2021 في طرق الإمارة.

ونوضح للجمهور الكريم الطرق التي سيمر بها الطواف على النحو الآتي:

ويذكر أن طواف الإمارات انطلق بمرحلة أدنوك الأولى من حصن الظفرة، وصولاً لمدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة وذلك لمسافة 176 كلم ومشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالميا.

ويقام الحدث على مدار 7 أيام، بدون حضور جماهيري وبأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول صحي محكم يهدف لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في ظل تداعيات المرحلة الراهنة.

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