القنصلية الكويتية بدبي تحتفي بالعيد الوطني الـ60 «عن بُعد»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

احتفلت القنصلية العامة الكويتية في دبي بالعيد الوطني الـ60 للكويت والذكرى 30 للتحرير افتراضياً، والذي جاء هذا العام تحت شعار (للسلام وطن)، وبهذه المناسبة رفع ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت وعميد السلك القنصلي في دبي والمناطق الشمالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وإلى شعب دولة الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة دوام التوفيق والسداد وعلى دولة الكويت الغالية الأمن والأمان.

وثمن الرشيدي ما تبذله الحكومة الإماراتية من جهود لافتة ورعاية لمواطني دولة الكويت المتواجدين على أرض الإمارات الطيبة، وما قدمته لأبنائها، ومشاركتهم احتفالاتهم باليوم الوطني، مشيراً إلى أن القنصلية احتفلت افتراضياً عن بعد بهذه المناسبة الغالية، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد19» والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والقوانين واشتراطات التباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة الجميع وتفادياً لانتشار العدوى بالفيروس.

ذكريات

وأضاف أن الاحتفالية استعرضت بعض الذكريات المجيدة والتاريخ المجيد لدولة الكويت، مؤكداً أن جميع أفراد الجالية الكويتية يعيشون على أرض دولة الإمارات بين إخوانهم وأشقائهم، لافتاً إلى أن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة مشرفة على كافة الأصعدة، فهي دائماً تسعى لنشر الخير والمحبة داخل الإمارات وخارجها من خلال تعزيز مبدأ التسامح بين الجميع والتعايش السلمي مع الشعوب كافة.

وقال إن الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام له طابع خاص ومميز، لأنه يقام للمرة الأولى بالعهد الميمون للبلاد تحت قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أن شعار الاحتفالات الوطنية لهذا العام يأتي تعبيراً عن دور دولة الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وواصل المسيرة المباركة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال: إننا نعاهد الله أن نواصل مسيرتنا بالمزيد من العزم والإصرار على بناء المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الكويت، والذي يرسخ الولاء للوطن وقيادته واحترام الدستور والامتثال للقانون والالتزام بقيم المجتمع.

وأكد أن المناسبة فرصة لكي نشكر الله سبحانه وتعالى، على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم.

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