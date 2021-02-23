محمد بن راشد: نريد حشد الطاقات لقفزات تنموية جديدة

المصدر: (دبي ــ وام)

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2021 عام الخمسين، يترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلوة وزارية اليوم، بهدف وضع إطار استراتيجي للرؤية التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : «أترأس غداً وأخي الشيخ محمد بن زايد خلوة وزارية، نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة، شكل حكومتنا، وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية، وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة، المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه».

وأضاف سموه: «الهدف من الخلوة الخروج بسلسلة من الخطط والمبادرات لتهيئة عقولنا، وحشد طاقاتنا، وتجهيز مؤسساتنا لما ستكون عليه الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة».

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