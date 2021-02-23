تطوير نظام سلاح مبتكر خفيف ومتعدد المنصات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي، وشركة إي أو إس ديفينس سيتمز، اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك يقوم بتصميم وتطوير نظام سلاح خفيف ومتعدد المنصات بعيار 14.5 × 114 ملم في دولة الإمارات، بمشاركة خبرات إماراتية وعالمية في الهندسة والتصميم.

وسيستخدم المشروع المشترك أحدث تقنيات التصميم والتطوير والتصنيع لتزويد السوق بأكثر أنظمة الأسلحة تطوراً مقارنة مع أنظمة الأسلحة التقليدية من نفس العيار المتوفرة حالياً. وسيتميز النظام الجديد بخفة الوزن والدقة العالية والكفاءة من حيث ندرة التوقف والارتداد وتعزيز الدعم اللوجستي. وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لتوازن ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الصندوق بدعم تطوير الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات والمساهمة في اقتصاد الدولة عبر منظومة الشراكة الاستثمارية التنموية لدينا.

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