حافلات إسعاف رباعية الدفع.. صناعة وطنية 100 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد معتز الساحلي، المدير العام لشركة «حافلات للنقل»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الشركة نجحت في تصنيع أول حافلة إسعاف دفع رباعي تحمل شعار «صنع في الإمارات» بالتعاون مع شركة مرسيدس، وتتطلع إلى تسويقها إقليمياً وعالمياً. وأضاف الساحلي لـــ«البيان» أن تطوير الحافلة استغرق 3 سنوات وتم التصنيع بنسبة 100% في الدولة وأيضاً تم استخدام خامات محلية تشمل الحديد والألمنيوم المستخدم في صناعة جسم السيارة.

نجاح

وأشار إلى تصنيع 40 حافلة من هذا النوع تم بيعها بالكامل في السوق المحلي وأثبتت نجاحها في ظل انخفاض سعرها، مشيراً إلى وجود اهتمام بالحافلة من قبل الجيش والشرطة، وأيضا بعض الدول الأفريقية التي لديها كوارث طبيعية، موضحاً أن هذا النوع من الحافلات من الممكن استخدامه لنقل الركاب، أو كعيادة متنقلة، أو سيارة إسعاف أو لحرس الحدود، أو مكافحة الشغب.

موافقات

وأوضح أن الشركة أخذت الموافقات الدولية لبيع الحافلة في الأسواق الخارجية العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف في الوقت الحالي بيع الحافلة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية، كذلك تلقت الشركة طلبات من السودان وعمان وبعض الدول الأفريقية.وأشار إلى أن الشركة تجمع وتصنع الحافلات منذ عام 2006، وذكر أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تحويل بعض الحافلات من الديزل إلى الكهرباء موضحاً أن الشركة وصلت إلى المراحل النهائية، وستبدأ بعدها في التطبيق على أرض الواقع.

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