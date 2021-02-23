«ربدان 8X8» مدرعة برمائية إماراتية قاهرة للتضاريس

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يحظى جناح شركة «ايدج» الإماراتية المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، في معرض «آيدكس» بحضور موسع وزيارات متعددة من كبار المسؤولين والمتخصصين في أسلحة الدفاع، لما تعرضه الشركة عبر أفرع شركاتها المنتجة لأنواع متنوعة من آلات التسليح التي تشمل المدرعات والصواريخ، وأنظمة الدفاع المتعددة، وتأتي هذه الآليات المتطورة في إطار التطور الكبير واللافت للشركات الوطنية، التي تسعى إلى تقديم الجديد في مجال التسليح الدفاعي. وقال فهد محمد العبسي الرئيس التنفيذي لشركة الجسور التابعة لمجموعة «إيدج» لـ«البيان» إن الشركة قدمت المدرعة البرمائية الإماراتية ربدان 8x8، في النسخة الحالية لمعرض آيدكس.

وأشار إلى أن المدرعة ربدان 8X8 هي الأحدث من نوعها، ومجهزة لحمل 11 جندياً، وتحمل سلاح مدفع 105 مليمترات، بالإضافة إلى أنها برمائية تعمل في البر والبحر، وتعد الأكثر مرونة على التضاريس.وأشار العبسي إلى أن شركة الجسور المصنعة للمدرعة ربدان لديها طريقتها في تحسين الأداء والتطوير، إذ استطاع فريق المهندسين والخبراء فهم وتطوير الآلة بناء على الاختبارات واستخدامات السوق، مع الأخذ في الاعتبار، إضافة التحسينات، من حيث الأداء أو التجهيزات الخاصة بها.

وعن التطور الذي شهدته الشركات الوطنية المختصة في مجال التسليح الدفاعي قال إن الشركات الوطنية التابعة لمجموعة ايدج تقدم كل عامين منتجاً جديداً. وأوضح أن «الجسور» قدمت آليات الإسعاف والقيادة، ويتم تطويرها بحيث يتم توظيفها في القطاع المطلوب وأيضاً تأدية الأعمال الموكلة إليها باحترافية، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بل تتعداها في نماذج عديدة.

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