«أبوظبي لبناء السفن» تطلق أول قاربين بصناعة محلية للدوريات السريعة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت «أبوظبي لبناء السفن» أمس عن قاربين من قوارب الدوريات السريعة بطول 16 و12 متراً تم تصميمهما وبناؤهما بشكل كامل في الإمارات من قبل الشركة، حيث تم إطلاقهما بمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021».

ويتمتع القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا بتصميم نموذجي لاستيعاب مقصورة قصيرة مع مساحة لأنظمة صواريخ أرض-أرض، أو مقصورة أطول لنقل القوات. كما أن القارب مصفح في كلتا الحالتين حسب متطلبات العملاء، حيث تتراوح البنادق من بنادق يدوية عيار 12.7 ملم إلى مدفع بعيار 30 ملم مثبت على نظام يمكن التحكم به عن بُعد. وتم بناء قارب الـ16 متراً لتلبية متطلبات قوات حرس السواحل، ويمكنه أيضًا أن يحتوي على تقنية التعديل الذاتي التي تساعد القارب على الاستدارة في حال انقلابه.

ويمكن لقارب الـ12 متراً أن يُبنى بطول يتراوح بين 11 إلى 13 متراً بحسب متطلبات العملاء. ويستطيع القارب حمل ما يصل إلى طنين.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «ايدج»: «حققت شركة أبوظبي لبناء السفن إنجازاً مهماً عبر تصميم وبناء قاربين من قوارب الدوريات السريعة بطول 16 و12 متراً بشكل كامل في الإمارات للمرة الأولى على الإطلاق».

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