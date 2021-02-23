«التقنية العليا» تعرض طائرة استطلاع متعددة المهام

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يتميز معرض الدفاع الدولي آيدكس، بأنه منصة للابتكارات والاختراعات كافة، وتعزيز التنافسية بين الشركات العالمية المختصة بالتسليح الدفاعي، بالإضافة إلى أنه يمنح الفرصة للشباب المبتكرين والمتميزين في الجامعات بتقديم ابتكاراتهم وأفكارهم، ما دعا كليات التقنية العليا إلى أن تقدم عبر جناحها المشارك في آيدكس للنسخة الحالية 2021، نموذجاً متطوراً لطائرة استطلاع متعددة المهام.

وقال المهندس عبدالله خليفة خريج كليات التقنية العليا لـ«البيان» إن المشروع عبارة عن نموذج لطائرة استطلاع متعددة المهام، تخدم القطاعين العسكري والتجاري، وهي عبارة عن مشروع تخرج يضم 4 مهندسين، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على الاستطلاع وتحديد الأهداف.

وأضاف إن الطائرة تحمل كاميرا تحمل تحت الأشعة الحمراء وهي ذات دقة عالية، وتحمل 5 أضعاف وزنها، علماً أن وزنها 1.5 كيلوجرام، وتستطيع الشركات البترولية أن تستعين بها بما يخص أنابيب البترول، مشيراً إلى أن فريق العمل فضل خفة الوزن، حتى يسمح لها بمزيد من المناورة، مع انتقاء الخامات المستخدمة في التصنيع، وهي تعمل بريموت كونترول وجهاز استقبال خاص يستقبل الإشارات المرسلة من الكاميرا المحمولة على الطائرة.

وأشار إلى أن نموذج الطائرة يخضع للتطوير، حيث إن فريق خريجي كليات التقنية العليا المصمم لطائرة الاستطلاع يطمح إلى إضافة التحسينات واستخدامها في النطاق العسكري في حال تقديم دعم من الشركات الكبرى المختصة بتصنيع الآليات العسكرية أو بمثل هذه النماذج من الطائرات.

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