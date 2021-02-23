سيف بن زايد يزور «آيدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس مجدداً، معرض «آيدكس 2021» في يومه الثاني.

وتفقد سموه في جولته باليوم الثاني عدداً من الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة والتقنيات والحلول الذكية المتطورة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

واستمع سموه أثناء جولته لشرح موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من وسائل دفاعية وتقنية وحلول عسكرية ذكية، وأحدث الأجيال من الطائرات بدون طيار «الدرونز» المستخدمة في القطاعات العسكرية، والحلول والمعدات العسكرية المتطورة في مجالات الأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار الذكية، والمعدات الشرطية، والتدريبية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أمس، الدكتور فريد ماتيانغي وزير الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية في جمهورية كينيا، وألبرت دامانتانج كامارا وزير الأمن والحماية المدنية لدى جمهورية غينيا، وجيلبرت كانكوندي مالامبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش معرض «آيدكس 2021». وبحث سموه مع الضيوف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين الإمارات وبلدانهم الصديقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز