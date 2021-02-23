وزارة الدفاع توقع اتفاقية تعاون عسكري مع سلوفاكيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت وزارة الدفاع في دولة الإمارات اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية سلوفاكيا بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وجوروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي وعدد من ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والمرافقين.

وقع الاتفاقية عن وزارة الدفاع اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وعن سلوفاكيا ميخال كوفاتش سفير سلوفاكيا لدى الدولة وذلك خلال فعاليات معرض آيدكس 2021.

وأكد الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية أن معرض آيدكس يعد ملتقى عالمياً مهماً يسهم في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى كونه فرصة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات العسكرية.

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