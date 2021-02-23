«بيئة الشارقة» تشيد بقرار صون التنوع الحيوي

المصدر: الشارقة - وام

أشادت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بالقرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة، والذي أصدره سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في 2 فبراير الجاري وتضمن 9 أنواع من المخالفات، وغرامة مالية مقابل كل مخالفة، يصل بعضها إلى 50 ألف درهم.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية استمرار الهيئة وفرقها المختصة في نهجها لحماية البيئة، وتنفيذ هذا القرار بكل دقة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على البيئة، ومواصلة جهودها البيئية التوعوية لمزيد من الارتقاء بوعي الجميع.

وتضمنت المخالفات وفقاً للقرار 9 أنواع ولكل مخالفة غرامة محددة. واشتمل القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة على 5 مواد.

حماية

وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.

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