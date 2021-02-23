المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وشركة «تاليس الإمارات للتقنيات» عن تأسيس مركز التميز للرادارات في أبوظبي لإنتاج وصيانة أنظمة الرادارات المتقدمة التي تعمل وفق التردد العالي.

وتشمل اختصاصات مركز التميز تطوير وبناء رادارات تاليس وتقديم خدمات الصيانة والدعم لها، مع التركيز بشكل خاص على رادارات الجيل الجديد التي تقوم على تقنيات متطورة ذات إمكانات وقدرات عالية.

وسيساهم نجاح المركز في تعزيز القدرات والمهارات الوطنية في مجالات هندسة أنظمة الرادار وكذلك أنظمة التكامل والتحقق والتأهيل وإدارة المشاريع وإدارة الشركاء.

كما سيشكل المركز الذي يعد أول مشروع تتولى تاليس الإمارات للتقنيات تنفيذه في الدولة منذ تأسيسها في 2019، قيمة مضافة لمنظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة من خلال تشجيع مشاركة الشركات المحلية في سلسلة التوريد للقطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكة مع المعاهد المتخصصة في أنشطة البحث والتطوير.

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