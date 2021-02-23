محمد بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس تتارستان ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ـ كلاً على حدة ـ رستم نور علي مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الصديقة، وفلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيفي البلاد وبحث معهما علاقات الصداقة وجوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» كونه منصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وأنظمة وحلول مستدامة متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الشركات المهتمة بتطوير مستقبل صناعات الدفاع والأمن.

حضر جانباً من اللقاءين معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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