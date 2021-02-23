12.323 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال يومين

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

شهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان نحو 12.323 مليار درهم خلال اليومين الماضيين.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 6.983 مليارات درهم، تمثل 95 % من إجمالي قيمة الصفقات، وبلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5 %.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد بحضور العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدثين الرسميين لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021.

طائرات الإنذار المبكر

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة «SAAB AB» لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع «G6000» لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3.742 مليارات درهم، وعقد آخر مع شركة «RAYTHEON» لشراء صواريخ باتريوت نوع «GEM-T» لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وأوضح أن الصفقات الخارجية تضمنت أيضاً عقداً مع «FERRETTI» بقيمة 136.3 مليون درهم، كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة «JOINT STOCK» للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الإلكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 30 مليون درهم، وعقد مع شركة «HESCO BASTION» لشراء الحوائط الدفاعية لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم.

كما تضمنت الصفقات عقداً مع شركة «RUVEX» بقيمة 3.110 ملايين درهم، وصفقة مع «ART INTERNATIONAL EURO» لتوريد قطع الغيار وتقديم التدريب والمساندة الفنية «رادار الكوبرا» لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 110.190 ملايين درهم.

والتعاقد مع شركة «SAFRAN ELECTRONICS»، لتجديد عقد توفير قطع الغيار والصيانة والإصلاح وفحص المناظير للدبابة لوكليرك والمدرعة «BMP3» بقيمة 85.470 مليون درهم، إلى جانب عقد مع شركة «DTEC» لشراء زوارق مرور بطول 50 متراً لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 233.740 درهماً.

وأكدت المقدم طيار سارة حمد الحجري، أن العقود المحلية تضمنت التعاقد مع شركة «International Golden Group» لشراء صواريخ عيار 122 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لصالح مديرية التدريب بقيمة 25 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز