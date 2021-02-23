«نمر» توقع اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وقعت شركة «نمر» الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة، اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف إنشاء إطار عمل للتعاون المستقبلي لاستكشاف الفرص لآلية جيس ذات الدفاع الرباعي في السعودية.

وقع الاتفاقية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر والمهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، بحضور المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «ايدج».وتفاوضت "نمر" والشركة السعودية على بنود شراكة محتملة - وتعد الاتفاقية خلاصة تلك المفاوضات. وصممت الاتفاقية بحيث تضع أساساً لمشروع مشترك طويل الأمد بين الشركتين، وتقتضي من نمر ترخيص التكنولوجيا في المملكة لتمكين التصنيع المحلي لآلية «جيس».

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