نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى الدولة يثمن التنظيم المميز

المصدر: ( أبوظبي - وام)

أكد شون ميرفي نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة منذ عقود من الزمن.

وقال ميرفي على هامش مشاركته في معرض آيدكس 2021: «إننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي.. مشيراً إلى أن انعقاد آيدكس 2021 شكل تحدياً في ظل جائحة كوفيد 19 ونشكر الإمارات على التنظيم المتميز الذي نراه اليوم».

وأضاف: «إن الجهود التنظيمية الرائدة التي نراها اليوم على صعيد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين جعلت التواجد في هذا الحدث المميز آمناً للغاية للجميع». وأوضح أن آيدكس هو المعرض الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يشكل فرصة مثالية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطوير علاقاتها وتعزيزها مع العديد من الدول الصديقة. وذكر أن هناك مشاركة متميزة للعديد من الشركات الأمريكية في آيدكس 2021 ونحن ممتنون للجهود التي بذلوها من أجل نجاح مشاركتهم في هذا الحدث وحرصهم على التواجد فيه.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى نحو 24 مليار دولار في عام 2019 وشهد نمواً خلال العام الماضي.. مؤكداً أن العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة شراكة استراتيجية بدأت منذ تأسيس الإمارات وتعززت على مدار عقود من الزمن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز